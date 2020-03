In arrivo una parentesi di FREDDO tra domenica e lunedì, poi...

Una circolazione anticiclonica sta interessando il nostro Paese, portando condizioni atmosferiche abbastanza stabili. Nelle ultime ore si è verificato un aumento della nuvolosità sui settori mentre medio ed alto tirrenici, con addensamenti compatti soprattutto sulla Liguria, dove sono in atto delle precipitazioni. Si tratta di una situazione che poggia radici in una circolazione di venti occidentali piuttosto umidi e miti. Nelle prossime ore questo anticiclone sarà destinato almeno in parte ad attenuarsi, una massa di aria più fredda si porterà a nord dell'arco alpino, e riuscirà almeno in parte a travalicare sui nostri del versanti tra domenica e lunedì, portando un rinforzo della ventilazione nord-orientale ed un raffreddamento delle temperature su alcuni settori. Analisi delle temperature previste alla quota di circa 1500 metri dal modello lamma per la mattinata di domenica 15 marzo, aria fredda si porterà sulla Valpadana, il medio ed alto Adriatico, con un ribasso sensibile delle temperature, anche fino a 10-12 gradi in meno rispetto ai valori attuali:

Questo effimero raffreddamento della temperatura, sarà seguito da un nuovo rinforzo dell'alta pressione nel corso della prossima settimana. In questo caso una figura molto estesa, che sarà in grado di interessare anche l'Europa centrale. Il nuovo anticiclone potrebbe accompagnarci fino al termine della seconda decade di marzo, accompagnato ancora da condizioni meteo stabili. La previsione del modello americano riferita a mercoledì 18 marzo, mette in luce un nuovo rinforzo anticiclonico sull'Europa: