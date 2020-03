In arrivo un altro vortice carico di pioggia e neve nel week-end

Come già vi anticipammo giorni addietro la musica è nettamente cambiata sul Mediterraneo dopo quasi tre mesi anomali assolutamente da dimenticare. L’anticiclone avrà vita difficile nei prossimi giorni grazie ad una serie di perturbazioni nord atlantiche cariche aria fredda e instabile pronte a portare piogge a più riprese sui nostri territori.

La prima di queste perturbazioni ha interessato l’Italia nelle ultime ore riuscendo a riportare abbondanti nevicate sulle montagne e un po’ di pioggia da nord a sud, anche su aree dove non cadeva nemmeno una goccia d’acqua da dicembre, come ad esempio su Sicilia e Sardegna.

Questa perturbazione continuerà a portare instabilità al sud e sul medio Adriatico fino a domani, dopodiché lascerà spazio ad un momentaneo miglioramento.

Week-end carico di maltempo su tutta Italia

Dopo la breve pausa tra mercoledì sera e giovedì, il tempo è destinato nuovamente a peggiorare: un'altra perturbazione nord Atlantica riuscirà ad infilarsi nel Mediterraneo dando vita ad un vortice ciclonico molto ampio e soprattutto fortemente instabile che dapprima porterà maltempo al nord e a seguire ingloberà gran parte del centro-sud. Ma cerchiamo di mettere un po' di ordine e delineiamo quel che sarà il secondo peggioramento di marzo.

Giovedì 5 - I primi fenomeni si affacceranno sul nord-ovest nella serata di giovedì: piogge sono attese su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria con neve oltre i 600-700 metri. Nubi in aumento altrove.

Venerdì 6 - Il fronte perturbato avanzerà verso est e porterà piogge anche su Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. La neve scenderà oltre i 600-700 metri di altitudine. Fenomeni abbondanti tra Liguria e Toscana nella prima parte di giornata.Il maltempo si estenderà anche al centro Italia riuscendo a lambire Campania e Puglia nella seconda parte della giornata.

Sabato 7 - L'aria più fredda scaverà una depressione molto incisiva sul mar Tirreno: questo vortice causerà un sensibile guasto del tempo su tutto il centro-sud con piogge diffuse e temporali localmente intensi. Avremo anche un'intensificazione del vento di scirocco al sud e Bora sostenuta sul medio-alto Adriatico.Al nord i fenomeni diverranno via via più scarsi e resisteranno probabilmente solo sull'Emilia Romagna (da confermare).

Domenica 8 - Maltempo che persiste su tutto il centro-sud con piogge diffuse, rovesci e nevicate in Appennino oltre gli 800-900 metri. Migliora gradualmente al nord. Previsione per sabato secondo il modello GFS - Evidente la struttura depressionaria sull'Italia, in grado di portare piogge diffuse e tanta neve in montagna.