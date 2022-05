In arrivo TEMPORALI ed aria più FRESCA, ecco le regioni maggiormente coinvolte

Ecco la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra sabato 28 e domenica 29 maggio:

Notiamo una blanda depressione sull'Italia originata dalla confluenza tra l'aria fresca in arrivo da nord-est (freccia blu) e l'aria molto più calda preesistente. Tutto ciò darà origine a temporali che in alcuni casi potrebbero essere anche di forte intensità, soprattutto tra la prossima notte e la mattinata di domani (domenica). A seguire avremo un bel calo termico, anche se purtroppo sarà una cosa temporanea.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 di questa sera:

TEMPORALI in arrivo sul nord-est, arco alpino, zone interne del centro e Sicilia centro-occidentale. Le restanti regioni saranno ancora in attesa e non avranno fenomeni. Temperature ancora piuttosto elevate, anche se meno rispetto alla giornata di ieri.

Il grosso dei TEMPORALI al nord è previsto nell'arco della prossima notte. Ecco cosa si prevede tra le 20 di sabato 28 e le 8 di domenica 29 maggio:

Praticamente tutto il nord, specie il nord-ovest sarà sotto rovesci e temporali che potrebbero essere anche intensi. Temporali anche nei pressi della Sicilia e piovaschi sparsi nelle aree interne del centro, per il resto tempo asciutto.

Questa infine è la sommatoria dei fenomeni in Italia tra le 8 e le 20 della giornata di domenica 29 maggio:

La cosa importante da segnalare sarà il calo termico che riporterà le temperature su valori gradevoli, stante la presenza di venti anche sostenuti dai quadranti settentrionali. Qualche rovescio pomeridiano sulle Alpi, le alte pianure, l'estremo ponente ligure, le Marche, le aree interne del centro e del meridione. Su tutte le altre regioni tempo asciutto o situazione in miglioramento.

