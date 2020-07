In arrivo prima intensa ondata di caldo africano sull'Italia

L'estate 2020 è stata fin qui dominata dall'anticiclone delle Azzorre e da correnti atlantiche che hanno portato spesso temperature sotto la media e instabilità atmosferica, specialmente sul centro-nord Italia.

L'anticiclone africano, in questa stagione piuttosto lontana dalle estati degli ultimi anni, ha fatto solo fugaci comparse. Ora però il trend sta per cambiare e si prepara, con tutta probabilità, la prima vera ondata di caldo di matrice africana sulla nostra penisola.

I modelli matematici di previsione mostrano infatti l'espansione di una vasta area di alta pressione, con netto contributo sub-tropicale, a partire dall'inizio della prossima settimana (27-28 Luglio). L'anticiclone sub-tropicale determinerà condizioni di generale stabilità, con ampio soleggiamento, e soprattutto caldo intenso da nord a sud. L'apice di questa ondata di calore dovrebbe realizzarsi fra 29 Luglio e 1-2 Agosto.

In questo periodo le temperature si porteranno ovunque sopra la media di diversi gradi, raggiungendo in maniera diffusa i 33-35 gradi. In Pianura Padana e nelle zone interne del centro-sud si avranno i picchi più elevati, con punte di 38-40 gradi (localmente anche qualche grado in più).

Dovremo combattere anche con l'afa, che sarà protagonista soprattutto durante le ore serali, in Pianura Padana e lungo le coste.

Previste termiche di 24-25 gradi a circa 1500 metri di quota. Le temperature al suolo, di conseguenza, potranno attestarsi fra 35-40 gradi.

Si tratterà dunque di una ondata di caldo intensa e duratura, come ne abbiamo vissute comunque negli anni passati in maniera piuttosto frequente. Ondata di caldo che potrebbe interrompersi verso il 3-4 Agosto, con una rinfrescata in arrivo a partire dal Nord. Ma torneremo su questa possibile evoluzione nel corso dei prossimi aggiornamenti.