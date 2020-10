In AMERICA l'inverno scalda i motori; che FREDDO sulla parte centro-orientale del Continente!

Mentre l'Italia e gran parte del Continente Europeo nei prossimi giorni si crogioleranno sotto un mite anticiclone, oltre oceano l'inverno scalderà già i motori. Non è di certo una situazione inconsueta avere una mitezza sopra le righe sul vecchio Continente che si contrappone al gelo oltre le soglie dell'Atlantico.

In America, il freddo è già presente attualmente su molti stati centrali ed orientali, come mostra la mappa delle temperature a 1500 metri prevista per domani, venerdi 30 ottobre:

Punte di freddo alla medesima quota comprese tra -8 e -12° su tutto il settore nord-orientale del Continente compresa una parte della costa orientale. Si tratta di valori di tutto rispetto per il periodo...temperature che in Europa risulterebbero di notevole spessore anche in pieno inverno (per non parlare dell'Italia!).

Il picco del freddo, sempre sul settore centro-orientale e settentrionale americano è previsto per lunedi 2 novembre:

L'isoterma -10° a 1500 metri potrebbe interessare anche la città di NewYork così come gran parte della Costa Orientale, compresi ovviamente gli stati centrali. La parte occidentale e meridionale del Continente non verrà interessata...anzi, in prossimità della California continuerà a fare molto caldo.