Impressionanti SBALZI TERMICI nel corso della prossima settimana!

Spettacolare ma potenzialmente pericoloso passaggio stagionale in vista. E' infatti previsto l'arrivo di un profondo vortice depressionario tra nord e centro Europa nel corso della prossima settimana, in grado di coinvolgere anche l'Italia e di determinare impressionanti sbalzi termici.



Partiamo dalla prima fase in cui saranno le correnti da SW a prevalere: aria umida ed instabile sarà diretta verso il nord e il centro del Paese sino a mercoledì, pronta a determinare precipitazioni anche temporalesche, con fenomeni che trarranno energia dal mare.



In questa prima fase il sud non solo rimarrebbe ai margini dai fenomeni ma sperimenterebbe una temporanea e fisiologica risalita delle temperature perché verranno richiamata dal nord Africa aria ancora molto calda (+24°C a 1500m previsti per venerdì 25), mentre il nord sarebbe già coinvolto da un afflusso di masse d'aria già notevolmente più fresche, qui la mappa a 1500m che illustra proprio questo gradiente termico pazzesco sia orizzontale che verticale:

Clamoroso lo sfondamento dell'aria molto fresca solo 24 ore dopo, evidenziato nella mappa successiva, siamo a sabato 26 e si nota tutto il Paese coinvolto da temperature di chiaro stampo autunnale e il caldo ormai un ricordo, sfrattato molto più ad est e ridimensionato:

Insomma stiamo per vivere una fase meteorologicamente stimolante, speriamo che ciò non coincida con la solita prima impennata delle malattie delle prime vie respiratorie, che genererebbe tanta ansia da covid e tanta apprensione.