Importante perturbazione di inizio settimana, strascichi di tempo incerto anche nel futuro

Una importante perturbazione prenderà vita nelle prossime ore sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, laddove andrà a scavarsi un profondo minimo di bassa pressione, con valori che entro domani sera potrebbero toccare i 990hPa. A farne le spese saranno soprattutto le regioni del centro e del nord, dove l'ampia copertura nuvolosa portata dalla perturbazione, sarà garanzia di precipitazioni diffuse e con carattere di persistenza. Inoltre sono attese abbondanti nevicate lungo i rilievi delle Alpi, con i fiocchi che inizialmente potrebbero scendere fino a 1000-1200 metri sui rilievi alpini della Lombardia e del Veneto, per poi salire di quota fino a 1200-1400 metri nel pomeriggio ed in serata. Ecco la previsione del modello americano GFS riferita alle precipitazioni di domani sera:

Lo sviluppo successivo degli eventi, dovrà inevitabilmente tener conto dei "capricci" portati da questa circolazione di bassa pressione che terrà in pugno le condizioni atmosferiche previste sullo stivale italiano almeno fino al prossimo mercoledì, con fenomeni che tenderanno a concentrarsi sui versanti adriatici e sulle regioni del Mezzogiorno, mentre al contrario, un miglioramento del tempo entrerà in gioco sulle regioni del nord. Ecco la previsione del modello lamma , calcolata per il pomeriggio di martedì: