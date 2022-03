Impennata termica da Scirocco, poi torna il FREDDO invernale?

ANALISI ED EVOLUZIONE. La circolazione atmosferica sull'Europa viene influenzata dalla presenza di un vortice ciclonico che sta sprofondando verso il continente nord africano. Il movimento di questa depressione verso le basse latitudini si accompagna ad una notevole risalita di aria calda subtropicale. In buona sostanza quella che stiamo sperimentando a partire da oggi in avanti, è la prima rimonta anticiclonica subtropicale del 2022, comporterà un deciso rialzo della temperatura sui paesi del Mediterraneo centrale ed occidentale, un primo passo verso la primavera anche da un punto di vista "termico". Martedì 15 e mercoledì 16 la colonnina di mercurio per la prima volta toccherà la soglia dei +20°C al centro ed al sud. Sulla Sardegna mercoledì 16 potranno starci addirittura dei picchi termici fino a +21/+23°C, specie nel nord dell'isola. Analisi in quota del modello americano riferita a martedì 15 marzo:

Stima delle temperature massime previste dal modello americano per mercoledì 16 marzo. Osservare i valori previsti specie sulle isole maggiori, da primavera inoltrata:

Nella seconda metà della settimana, giovedì 17 e venerdì 18 marzo, la depressione marocchina farà qualche passo in avanti, portandosi a ridosso dell'Algeria. A risentirne di più saranno le regioni meridionali, dove una frangia nuvolosa potrebbe raggiungere le isole maggiori accompagnata da qualche pioggia. L'attività di questa depressione che nel corso della settimana sarà concentrata principalmente sul continente nord africano, solleverà una grande quantità di sabbia sahariana che raggiungerà a più riprese le coste del Mediterraneo. In questa simulazione ecco una possibile distribuzione del pulviscolo dal deserto per giovedì 17:

TENDENZA SUL PROSSIMO WEEKEND. Il campo anticiclonico in rinforzo sulla Scandinavia, trascinerà una nuova massa di aria fredda verso Italia e Balcani nel fine settimana sabato 19, domenica 20 marzo. Il soffio dei venti orientali la cui portata rimane ancora da inquadrare con precisione dai modelli, colpirebbe soprattutto le regioni del nord ed i versanti adriatici, con isoterme fino a -5°C alla quota di circa 1500 metri. Le precipitazioni associate a questo impulso instabile colpirebbero preferenzialmente il medio e basso versante adriatico.

Ecco le anomalie della temperatura alla quota di circa 1500 metri calcolate dal modello americano per domenica 20:

CONCLUSIONI. Il periodo che ci apprestiamo a vivere sarà nel complesso molto dinamico specie sul piano delle temperature. Queste ultime saranno soggette a variazioni anche sensibili, con un rapido avvicendarsi di masse d'aria assai diverse tra loro. Nel complesso verrà a mancare ancora una volta la pioggia per le assetate regioni del nord, con siccità che sull'angolo nord-occidentale potrebbe prolungarsi fino alla terza decade di marzo.