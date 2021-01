Impennata termica al sud, ancora NEVE al nord?

Un'ampia figura di bassa pressione alimentata dalle masse d'aria fredde polari-marittime, governa il tempo dell'intera Europa, accompagnata da condizioni di tempo instabile ed anche piuttosto freddo. L'instabilità portata da questa figura depressionaria terrà compagnia le regioni centrali e settentrionali almeno fino al giorno dell'Epifania, ancora con possibilità di NEVE fino a bassa quota sull'Appennino centrale, settentrionale e su ovest Alpi. Nei prossimi giorni tuttavia la circolazione su ampia scala europea subirà una trasformazione piuttosto significativa, con moto retrogrado l'aria fredda si sposterà in maniera sempre più convinta verso ovest, raggiungendo l'oceano Atlantico, finendo con agganciare un vecchio vortice depressionario ubicato tra il Portogallo e le isole Canarie. Appena superate le festività dell'Epifania questo vortice sarà in grado di portare ancora dei nuovi episodi di maltempo ma anche un rialzo deciso della temperatura al centro ed al sud. Analisi in quota del modello europeo riferita a sabato 9 gennaio:

Lo sviluppo di un canale di depressionario sul basso Mediterraneo, metterebbe in gioco masse di aria molto tiepide di origine subtropicale. Tali masse d'aria potrebbero confluire proprio a ridosso del nostro Paese, investendo principalmente le regioni meridionali, dove ci aspettiamo un sensibile rialzo termico tra l'8 ed il 9 gennaio. Al nord invece la circolazione più fredda polare marittima avrebbe la meglio e potrebbe garantire il proseguimento di un periodo di freddo moderato, con la possibilità di un'interazione tra l'aria mite Mediterranea e quella fredda artica. Su questi presupposti potrebbero ancora esserci possibilità di nuove nevicate a bassa quota soprattutto nella giornata di sabato 9 gennaio. Ecco una prima stima delle temperature attese alla quota di circa 1500 metri proprio per sabato prossimo: