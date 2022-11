Imminente peggioramento, maltempo con piogge intense da stasera al Nord, ecco dove

Una vasta area depressionaria proveniente dall'Europa nord-occidentale si avvicina velocemente alla nostra penisola. Il tempo è dunque destinato a peggiorare a partire dalle regioni settentrionali.



Attualmente abbiamo già una vasta copertura nuvolosa sul Nord Italia e sulle regioni tirreniche centrali, con qualche sporadica e debole precipitazione. La parte attiva del peggioramento arriverà nel pomeriggio-sera, quando un esteso fronte perturbato in arrivo dalla Francia approderà sul Nord-Ovest apportando le prime precipitazioni, in estensione anche ad alcune aree delle Alpi e delle Prealpi del nord-est, seppur meno estese.



Le piogge interesseranno in particolar modo la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Liguria e la Lombardia, fra il tardo pomeriggio e la serata e proseguiranno nella notte. Fenomeni intensi potranno interessare Piemonte meridionale e Liguria, anche a carattere di temporale, localmente di nubifragio, specialmente nella serata.

Nella mappa sopra, ecco le abbondanti precipitazioni previste al Nord-Ovest fra il pomeriggio e la serata di oggi: picchi di 50-80 millimetri (e oltre) previsti in particolare sulla Liguria

Il fronte perturbato si sposterà in nottata e nella mattinata di domani verso il Nord-Est e sulle regioni centrali, colpendo con piogge e forti temporali soprattutto il versante Tirrenico.