Il week-end ospiterà una depressione con PIOGGE e NEVE?

Nella seconda parte della settimana l'ombrello tornerà ad essere un nostro fedele amico su tante regioni, in particolare sulle regioni tirreniche e del nordest dove avremo la maggior concentrazione di piogge. Il merito sarà di altre perturbazioni atlantiche, che daranno un seguito al lungo periodo perturbato avviatosi nel mese di novembre.

Queste perturbazioni, tuttavia, saranno alimentate da aria via via sempre più fredda proveniente dal centro-nord Europa. I primi freddi segnali li osserveremo nelle prime ore di venerdì 9, quando potrebbero scendere fiocchi di neve fino a bassissima quota sul nordovest e in collina sul nordest.

Clima ancor più freddo nel corso del week-end su tutto il nord Italia: una nuova depressione potrebbe svilupparsi sul mar Ligure, in rapido movimento verso l'Adriatico, la quale richiamerebbe aria fredda dal centro Europa verso gran parte dello Stivale. Il calo termico più significativo potrebbe coinvolgere il nord, pertanto tra le varie ipotesi è presente anche l'arrivo di nuove nevicate a bassissima quota!

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti potrebbero essere regioni come Lombardia, Veneto, Trentino alto Adige ed Emilia Romagna le favorite per la neve a bassa quota nella seconda parte di domenica 11 e nelle prime ore di lunedì 12, ovvero nel momento di maggior calo termico (che corrisponderà anche agli ultimi scampoli della perturbazione).

Sul resto d'Italia le piogge saranno ben presenti tra sabato, domenica e lunedì! Le regioni tirreniche saranno quelle più colpite, come possiamo ben osservare nella mappa delle precipitazioni previste nel week-end.

Naturalmente mancano ancora tanti giorni all'ipotetico peggioramento del week-end, pertanto siamo ben lontani dal quadro previsionale più affidabile. Nei prossimi due giorni potremo sciogliere molti dubbi a riguardo!