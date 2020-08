Il week-end di FERRAGOSTO: chi rischierà il TEMPORALE?

Anche quest'anno siamo giunti al periodo più importante della stagione estiva, ovvero il Ferragosto. Nonostante le limitazioni e le prudenze, la festa centrale dell'estate mediterranea non passerà di certo in sordina...anzi.

Dal punto di vista meteo avremo pochi "problemi", anche se qualche disturbo non mancherà segnatamente sulle regioni settentrionali. Le temperature saranno elevate, ma rispetto ai giorni scorsi accuseranno un lieve e temporaneo calo specie nella giornata di sabato.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 15 agosto (Ferragosto) in Italia secondo il modello europeo.

Al centro e al sud avremo tempo complessivamente buono. Qualche addensamento sarà presente tra il basso Lazio e la Campania al mattino, ma non produrrà piogge.

Bel tempo nel complesso anche al nord, specie sulle pianure e lungo le coste a parte qualche isolato temporale al mattino tra il Veneto orientale e la Romagna, ma in via di attenuazione. Isolati temporali di calore potrebbero invece formarsi nel pomeriggio lungo la chiostra alpina e l'Appennino Ligure, ma senza sconfinamenti in pianura. Temperature in lievissimo calo ovunque, ma con ancora punte di fastidio notevole specie al sud e sulle Isole.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di domenica 16 agosto, sempre secondo il modello europeo:

La mattinata sarà soleggiata ovunque a parte qualche nube sulla Sicilia senza conseguenze. Nel pomeriggio si formeranno i primi temporali lungo le Alpi occidentali e la Val d'Aosta, ancora soleggiato e stabile altrove con qualche nube solo sulla Sardegna orientale, senza conseguenze.

Tra la sera e la notte ecco i temporali che dalle Alpi scenderanno verso le pianure, specie in Piemonte e le zone poste a nord del Po. Più sporadici se non nulli i fenomeni a sud del Po e sulla Liguria, situazione pressochè invariata sul resto d'Italia.

Ancora caldo molto fastidioso soprattutto nelle aree interne del centro-sud, sulle Isole e sulla Valpadana orientale.

