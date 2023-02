Il VORTICE POLARE in casa: confermate le carte ECCEZIONALI per i primi di marzo!

La mappa qui sopra, prevista per il 4-5 marzo, parla da sola. Si riferisce all'emisfero nord ed evidenzia la colata di una lingua di aria gelida, che altro non è che un ramo del vortice polare, stimolato dalla repentina pulsazione dell'anticiclone delle Azzorre verso la Groenlandia e sino addirittura, con moto retrogrado, al Canada orientale.

Tale colata sembra destinata a colpire in pieno anche l'Italia, determinando risvolti invernali soprattutto al nord e al centro, con tanto di rovesci di neve sino in pianura su città come Milano, Torino, Verona, e poi giù addirittura verso Rimini, Ancora, Perugia, Urbino, persino Firenze e lunedì 6 anche Roma potrebbe esserne brevemente coinvolta.



Si tratta ovviamente di un "pour parler" anche se le mappe evidenziano già da diverse emissioni questo tipo di risvolti, conseguenza diretta dello stratwarming che dovrebbe generare un "accoppiamento" lungo i piani verticali dell'atmosfera (tra strato e tropo) e favorire appunto movimenti antizonali (cioè da est ad ovest e dunque contrari al normale moto del tempo in troposfera) e la dispersione di aria fredda dalle aree polari verso le latitudini medie.

Ecco allora uno zoom della situazione sul centro Europa e l'Italia per domenica 5 marzo, quando la massa d'aria gelida sembrerebbe destinata a dilagare sul nostro Paese, favorendo la formazione di una depressione al suolo e fenomeni nevosi sparsi sino in pianura tra nord e parte del centro (perchè poi l'aria fredda e il minimo si muoveranno in direzione del centro Italia):

Guardate anche quanto freddo si porterà dietro questa colata a 1500m:

Ed ecco le conseguenze sul piano precipitativo con i rovesci di neve previsti per il tardo pomeriggio di domenica 5 marzo, si notano fiocchi su Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto occidentale, Marche, Umbria, Toscana interna, Abruzzo interno:

Lunedì 6 la neve e il freddo scenderebbero ulteriormente verso sud e lì potrebbe esserci l'interessamento anche di Lazio, Molise, Campania interna, insomma si vedrà...

Da notare comunque che non c'è solo il modello americano a prevedere questo tipo di evoluzione, ma anche altri modelli rilevanti. Dunque l'attendibilità è salita al 35%. Seguite tutti gli aggiornamenti!