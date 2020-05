Il TEMPO sino al 10 maggio: dall'anticiclone africano al maltempo

L'anticiclone africano è in arrivo ma non sarà la solita grossa "palla di lardo bollente" che vediamo spesso giungere durante il trimestre estivo, bensì una sorta di "montagnetta", limata lungo il bordo orientale da aria piuttosto fresca che coinvolgerà in primis l'area balcanica, e poi costretto alla ritirata dall'affondo di una saccatura atlantica durante il fine settimana lungo il suo bordo occidentale.



Qui la sequenza degli eventi principali rappresentati a livello barico tra giovedì 7 (prima mappa) e domenica 10 maggio (seconda mappa):

L'anticiclone vivrà il suo momento di vera gloria da giovedì 7 alle prime ore di sabato 8, quando la sua massa d'aria calda riuscirà ad invadere con maggiore caparbietà le nostre regioni centro meridionali, oltre alle già conquistate isole maggiori.



Le temperature più elevate inizialmente si registreranno sulle zone interne della Sardegna e della Sicilia con punte di 29°C, qualche valore di 26-27°C si registrerà anche lungo le regioni centrali tirreniche e il settentrione, ma più che altro grazie al generoso soleggiamento ed esaltate dalla cementificazione nelle aree urbane.



Da giovedì 7 le temperature saliranno ulteriormente anche sulle zone interne peninsulari, portandosi su valori di 28-29°C, con qualche punta anche di 30°C, specie al centro e al sud.



Nel fine settimana la flessione delle temperature comincerà dal nord, domenica si estenderà a tutto il Paese, accompagnata da precipitazioni, più probabili al nord e sul Tirreno.



SINTESI previsionale da lunedì 4 a domenica 10 maggio:

lunedì 4 maggio: bel tempo ovunque, salvo addensamenti al nord e sul medio Adriatico, in attenuazione. Temperature in aumento sulle Isole Maggiori.



martedì 5 maggio e mercoledì 6 maggio: bel tempo ovunque, un po' di vento da est sul territorio impedirà alle temperature di salire eccessivamente nei valori massimi. Le temperature più elevate si registreranno sulle Isole Maggiori e sulle regioni centrali tirreniche.

giovedì 7 maggio e venerdì 8 maggio: più caldo ovunque con punte di 29-30°C al centro e al sud, specie all'interno e di 27-28°C al nord.



sabato 9 maggio: annuvolamenti irregolari al nord e sul Tirreno, primi rovesci pomeridiani nelle Alpi ma anche lungo la dorsale appenninica, temperature in calo al nord, più lieve altrove.



domenica 10 maggio: generale peggioramento al nord con piogge e temporali, nuvolaglia in arrivo anche sul Tirreno dalla Toscana alla Campania con possibili rovesci, in serata piogge e rovesci anche sulle centrali tirreniche, tempo migliore sul medio Adriatico e all'estremo sud. Temperature in generale diminuzione.