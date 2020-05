Il TEMPO in sintesi sino al 2 GIUGNO: aria fresca da nord-est, poi anche un peggioramento?

Il modello americano stamane si mostra piuttosto coerente con le emissioni precedenti; ci segnala infatti l'infiltrazione di aria fresca dai quadranti nord-orientali che caratterizzerà buona parte della prossima settimana, favorendo un certo abbassamento delle temperature ed anche un po' di instabilità sulle regioni adriatiche e meridionali. Ecco una mappa prevista per martedì 26 che evidenzia queste infiltrazioni:

Inoltre conferma altresì un'ulteriore flessione del campo barico da sabato 30 maggio in poi, che spalancherebbe le porte all'inserimento di un canale depressionario in grado di portare maltempo sull'Italia durante o sarebbe meglio dire sul finire del Ponte del 2 giugno. Ecco una mappa che testimonia questo potenziale peggioramento:

Sembra insomma che le scorribande delle correnti instabili si divertano a fare dispetti all'alta pressione, rimandandone l'insediamento più netto nell'area mediterranea.



IN SINTESI il tempo previsto sino a martedì 2 giugno:

domenica 24 maggio: un po' di nuvolaglia bassa al nord, specie sul catino padano e la fascia prealpina, rovesci all'alba sulle Marche, poi migliora, solo un po' di nubi in Abruzzo, altrove soleggiato, ventilato al nord e sull'alto e medio Adriatico con qualche grado in meno, temperature stazionarie altrove.



lunedì 25 maggio: condizioni di tempo buono ma con infiltrazioni di aria fresca lungo l'Adriatico e qualche annuvolamento, associato anche ad isolati rovesci tra Marche, Abruzzo, Molise e Lucania. Temperature stazionarie.



da martedì 26 a giovedì 28 maggio: nuvolosità irregolare con ampie schiarite, venti freschi da nord-est, più insistenti in Adriatico, associati a locali precipitazioni, specie a ridosso dell'Appennino, più sole al nord e sul Tirreno, temperature in calo.



da venerdì 29 a sabato 30 maggio: accentuazione dell'instabilità al nord e lungo tutta la dorsale appenninica con rovesci o temporali pomeridiani su monti e zone interne, per il resto soleggiato, specie sulle isole, lieve rialzo termico.

domenica 31 maggio: tempo nel complesso buono ma ancora lieve tendenza ad accentuazione dell'instabilità pomeridiana sui monti associata a brevi temporali, temperature invariate.



tra lunedì 1 e martedì 2 giugno: possibile peggioramento del tempo, specie al nord e sulla Toscana con piogge e temporali ed annesso calo termico. (da confermare).