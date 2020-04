Il TEMPO in sintesi sino a martedì 28 aprile! Arriverà la PIOGGIA?

Meno alta pressione ma sempre tanta fatica per assistere a piogge organizzate. Una depressione proverà a determinarle tra lunedì 20 e martedì 21 sul Tirreno, le isole maggiori, forse parte del nord-ovest e poi al sud, ma il tentativo verrà soffocato dal rientro di masse d'aria più secche e fredde dal nord-est del Continente, che finiranno per fare il gioco dell'alta pressione e riportare tempo asciutto quasi ovunque.



Altre minacce però si scorgono sul Polo al dominio dell'anticiclone.

Altre masse d'aria di matrice artica potrebbero scendere questa volta verso il centro del Continente, finendo per agganciare una depressione in arrivo dall'Atlantico, potenziarla e spedircela addosso dopo il week-end del 25 aprile.



Certo, la distanza temporale è tale per cui questo progetto potrebbe naufragare facilmente, ma è anche l'unico che al momento supporta un'evoluzione piovosa di cui il nostro Paese ha assolutamente bisogno.



Proviamo dunque a tracciare una linea di tendenza sufficientemente attendibile da lunedì 20 a martedì 28 aprile, caldeggiando sempre la necessità di aggiornarsi:



lunedì 20 aprile sono attese nubi e piogge su Sardegna, nord-ovest, segnatamente basso Piemonte e Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Marche interne ed Abruzzo interno, poi Campania, solo nubi altrove con fenomeni sporadici e anche un po' di sole. Temperature in calo.



martedì 21 aprile: nubi e piogge sparse al sud, nuvolaglia residua altrove, specie al nord-ovest e sulla Sardegna ma con basso rischio di fenomeni, schiarite altrove, inserimento di venti da est secchi, ulteriore lieve calo termico.



mercoledì 22 aprile: nubi sparse al nord-ovest, nubi sparse anche al sud con residui fenomeni ma con tendenza a miglioramento, per il resto soleggiato ma un po' ventoso e fresco.



giovedì 23 aprile: ancora nubi su nord-ovest, Sicilia ed estremo sud, senza fenomeni, bel tempo altrove, per il resto soleggiato. Temperature stazionarie.



venerdì 24 aprile e sabato 25 aprile: un po' di nuvolaglia irregolare su tutti i settori, isolati rovesci sulle zone di montagna nel pomeriggio ma anche prevalenza di sole sulle zone pianeggianti, temperature nel complesso miti.



domenica 26 aprile: tempo simile, qualche rovescio sui monti nel pomeriggio, per il resto soleggiato. Mite.



lunedì 27 e martedì 28 aprile: da valutare un possibile peggioramento importante entro martedì 28 con precipitazioni diffuse a partire dal nord-ovest.