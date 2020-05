IL TEMPO in sintesi da lunedì 11 a domenica 17 maggio!

La settimana esordirà con un episodio di maltempo marcato al nord, moderato al centro, con piogge e temporali diffusi, alternati a qualche fase asciutta e ad effimeri momenti soleggiati, più ampi e duraturi al centro.

Al sud non sono attese precipitazioni di rilievo, salvo qualche sporadico rovescio su Campania, Molise e Gargano.



Martedì 12 tempo instabile al nord con nuvolaglia sparsa e rischio di rovesci a sfondo temporalesco nel pomeriggio, specie a ridosso dei rilievi. Un po' di variabilità non mancherà anche al centro con brevi spunti temporaleschi in montagna e nelle zone interne nel pomeriggio, specie in Toscana. Bel tempo più a sud.



Mercoledì 13 tempo instabile al nord con frequenti acquazzoni e brevi temporali, variabile al centro con isolati rovesci, più probabili in Toscana e sulle interne appenniniche. Bel tempo sulle altre regioni. Temperature in aumento al sud.



Giovedì 14 al nord residua instabilità con qualche locale acquazzone pomeridiano, specie sui rilievi, soleggiato e caldo altrove, specie al sud.



Venerdì 15 la giornata più calda e stabile della settimana, con solo pochi rovesci pomeridiani su ovest Alpi, bel tempo altrove, caldo al centro ma soprattutto al sud con punte over 30°C.



Sabato 16 e domenica 17 ritorno del maltempo al nord con rovesci e temporali, in sfondamento anche al centro, con calo termico, ancora soleggiato e caldo al sud, ma anche qui domenica possibile accentuazione della tendenza a temporali e qualche grado in meno.