Il tempo di PASQUA e PASQUETTA: dove potrebbe piovere?

La previsione per il periodo pasquale è tuttora incerta in quanto le elaborazioni a medio e lungo termine stanno attraversando un periodo di poca lungimiranza meteorologica. Per non incorrere in errori, vi diciamo di non prendere la posizione delle precipitazioni come oro colato in quanto la previsione dovrà essere affinata nei prossimi giorni.

Sembra comunque confermato il ritiro dell'alta pressione dall'Italia con un tipo di tempo più fresco ed instabile.

La prima mappa mostra la situazione prevista per le ore centrali di PASQUA:

Rovesci saranno possibili nei pressi della Sardegna; piovaschi sparsi al nord-ovest, sulla Sicilia settentrionale e qua e la sul centro-sud peninsulare, specie tra Abruzzo, Molise e Lucania. Sul resto d'Italia il tempo dovrebbe restare asciutto.

La giornata di PASQUETTA potrebbe invece essere maggiormente impegnata sul fronte dei fenomeni. Ecco la mappa incentrata per il primo pomeriggio:

Rovesci sparsi saranno possibili sulla Sardegna, su parte delle regioni centrali e al meridione ad eccezione delle regioni estreme, con massimi effetti tra Lazio e Abruzzo.

Qualche piovasco potrebbe attivarsi anche al nord, specie in prossimità della fascia alpina e prealpina, ma con accumuli scarsi. Altrove tempo asciutto e in parte anche soleggiato.

Le temperature tenderanno a scendere, ma non si prevedono intense ondate di freddo almeno fino a Pasquetta.

