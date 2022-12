Il tempo di NATALE e SANTO STEFANO secondo le ultime elaborazioni

La scadenza previsionale è ancora elevata, tuttavia qualche informazione inizia a trapelare dalle mappe in nostro possesso per il periodo natalizio. Diamo subito uno sguardo alla mappa sinottica prevista dal modello americano per la notte tra Natale e Santo Stefano:

Notiamo l'Italia abbracciata da un'area di alta pressione di chiara matrice africana. Possiamo quindi scongiurare (se tale mappa fosse veritiera) che si tratterà di un Natale freddo. Ci saranno comunque aree della Pianura Padana che avranno temperature piuttosto basse, ma nel complesso il clima sarà mite, specie al sud e sulle Isole.

Dal punto di vista atmosferico, ci sarà l'alta pressione, ma anche infiltrazioni umide dall'Atlantico che non garantiranno il bel tempo per tutti.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di Natale:

Correnti sud-occidentali addenseranno nubi al nord con piovaschi sulla Liguria e pioviggini sparse sulla Pianura Padana. Qualche pioggia non si esclude anche sull'alta Toscana e nubi sparse sul Tirreno, ma senza piogge, per il resto soleggiato e molto mite specie al sud e sulle Isole.

La giornata di Santo Stefano viaggerà grossomodo sulla stessa falsariga del Natale:

Piovaschi sulla LIguria, piogge deboli sulla pianura lombarda e pioviggini sul resto della Valpadana e sull'alta Toscana. Su tutte le altre regioni tempo nel complesso buono e molto mite specie al sud.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/meteo-la-pioggia-non-disdegner-alcune-regioni-nei-prossimi-2-giorni/95769/