Il tempo di inizio settimana: arriva davvero l'alta pressione?

Il ritorno dell'anticiclone ad inizio prossima settimana non è così scontato come sembra. Vi avevamo parlato ieri di un possibile rinforzo dell'anticiclone tra 13 e 15 novembre, ed effettivamente sarà così, ma non sarà nulla di paragonabile agli anticicloni caldi e opprimenti arrivati nella prima parte di stagione. Anzi, potremmo definirla solo una parentesi un po' più stabile e nemmeno troppo per alcune nostre regioni.

L'anticiclone sarà molto blando e costantemente minacciato dai fronti freddi provenienti dall'Atlantico, i quali potrebbero riuscire a scalfire il sottile anticiclone proponendo dei veloci peggioramenti anche nella prima parte della prossima settimana.

Insomma, per essere più chiari, non sono previsti perturbazioni estese e organizzate, man un generale ripristino della stabilità al netto di possibili veloci addensamenti causati da brevi disturbi atlantici.

Lunedì il tempo sarà stabile su tutto il nord, mentre avremo piogge residue su centro e sud a causa della perturbazione del week-end.

Martedì il tempo sarà complessivamente stabile, a non possiamo escludere lo sviluppo di addensamenti in Toscana, Veneto, Romagna, Campania, Calabria tirrenica. In tal caso potremmo imbatterci anche in qualche veloce piovasco. Addensamenti più consistenti sulle Alpi di confine dove avremo forti fenomeni e nevicate abbondanti in alta quota. I vari fronti atlantici, infatti, andranno ad impattare principalmente sulle aree alpine.

Mercoledì 15 novembre potremmo vivere molti più momenti di Sole, specie al centro e al nord e in Sardegna. Qualche addensamento sul basso Tirreno potrebbe dar vita e deboli piogge.

In tutto questo avremo un aumento delle temperature, anche parecchio vistoso al sud e sulle isole maggiori. Tra 14 e 15 Novembre potremo nuovamente registrare massime tra i 20 e 25°C sul Meridione.