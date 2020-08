Il tempo di FERRAGOSTO in Italia: cosa dicono le ultime mappe?

Ecco il quadro sinottico atteso in Italia nella giornata di sabato 15 agosto (Ferragosto):

L'alta pressione che dominerà la scena meteorologica italiana per gran parte della prossima settimana, potrebbe subire un'attenuazione sull'Europa centrale e di riflesso anche sul nord Italia. In altre parole, alcuni temporali potrebbero rubare la scena al sole sulle regioni settentrionali, mentre al centro e al meridione il monopolio della calura e del bel tempo non dovrebbe essere intaccato.

A titolo informativo, vi proponiamo la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nel fine settimana di Ferragosto secondo il modello europeo. Ci teniamo a ribadire che la distanza previsionale è ancora impervia, di conseguenza la posizione delle precipitazioni non deve essere presa come oro colato.

Ecco comunque la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di sabato 15 agosto:

Il rischio di TEMPORALI sarà presente sulle regioni settentrionali, in modo particolare sulle Alpi e la fascia pianeggiante posta a nord del Po. Sul resto d'Italia, ad oggi, sembra un Ferragosto baciato dal sole e dal caldo.

Questa invece è la situazione prevista dal modello europeo per domenica 16 agosto:

Il quadro previsionale non dovrebbe cambiare molto: rischio di temporali al nord specie sui settori alpini. Un po' di nubi potrebbero sforare anche al centro, ma senza determinare piogge, mentre il tempo stabile, soleggiato e caldo aleggerà al sud e sulle Isole.

