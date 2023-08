Il tempo della settimana prossima: ci saranno altri TEMPORALI? FarÃ  CALDO?

Come potrebbe evolvere il tempo in Italia nell'arco della settimana prossima, in modo particolare tra il giorno 7 e il 13 agosto? Lo abbiamo chiesto al prestigioso centro di calcolo ECMWF che periodicamente elabora le mappe di settimana in settimana.

Possiamo affermare che sull'Italia tornerà l'alta pressione, ma almeno per il momento, non dovrebbero presentarsi temperature eccessivamente alte. La prima mappa ci mostra appunto le anomalie termiche previste per il periodo suddetto, ovvero tra il 7 e il 13 agosto:

A parte l'estremo angolo nord-occidentale che presenterà valori termici sopramedia, il resto d'Italia avrà temperature leggermente inferiori alla media valutabili tra il mezzo grado e il grado, stante la probabile predominanza di correnti blandamente settentrionali.

Sul fronte delle piogge, queste sono le anomalie previste dal medesimo modello per lo stesso lasso temporale:

Sarà una settimana molto secca al nord e su gran parte del centro. Pluviometria invece in media al sud e sulle Isole.

