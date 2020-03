Il TEMPO della settimana 9-15 marzo: perturbazione poi NETTO miglioramento e più CALDO

Ancora un passaggio perturbato sull'Italia: l'ultimo legato al dinamismo di questa prima decade di marzo, è atteso per lunedì 9; sarà molto rapido e porterà qualche precipitazione sul nord-ovest, l'arco alpino e la Toscana, poi sul Veneto, prima di procedere velocemente alla conquista del resto del centro, segnatamente il Tirreno e infine al sud, in particolare sulla Sicilia



La neve cadrà mediamente oltre i 500-800m su centro-ovest Alpi, Appennino ligure, poi Appennino centrale, ma il passaggio sarà cosi rapido che, nonostante la formazione di un blando minimo di pressione al suolo sul Golfo Ligure, il tempo migliorerà già nel primo pomeriggio al nord ed entro il tardo pomeriggio al centro, andandosi poi a localizzare sul basso Tirreno entro la serata.



Qui i fenomeni previsti nella mattinata di lunedì 9, secondo Arpège:

Qui i fenomeni previsti nel pomeriggio di lunedì 9, secondo Arpège:

Da martedì 10 marzo residui rovesci in Sicilia, tempo buono altrove con progressiva rimonta dell'anticiclone e tempo buono sino a sabato 14 marzo; temperature minime ancora inizialmente basse anche in pianura (in media 2-4°C al nord, 3-6°C al centro, 6-9°C al sud), massime in rialzo sino a 18-19°C al nord-ovest e sull'alto e medio Tirreno, cosi come sulle isole, tra mercoledì e venerdì.

Sulle Alpi spettacolari giornate di sole e neve, qui lo scenario mozzafiato di Misurina (BL) nella foto esclusiva di MeteoLive.it:

Nel fine settimana 14-15 marzo possibili cambiamenti con ingresso di una saccatura al nord e possibile peggioramento, specie nella giornata di domenica, con annesse precipitazioni.