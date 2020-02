Il TEMPO della settimana 2-8 marzo: a tratti perturbato, ma dubbi su giovedì

La bisbetica indomabile. Cosi potremmo definire l'alta pressione che cerca in ogni modo di mettere i bastoni tra le ruote alle perturbazioni atlantiche in procinto (finalmente) di raggiungerci.



Sul più bello, quando la tavola sembra apparecchiata e ci si prepara ad un'abbuffata di precipitazioni, entra in cucina lei e ci mette il becco; cosi le pietanze riescono male, escono in ritardo o non escono proprio.



Per quanto l'anticiclone possa rovinarci il menu piovoso di inizio marzo, esso non riuscirà ad impedire al fronte atteso tra lunedì 2 e martedì 3 di attraversare la nostra Penisola, con tanto di depressione annessa.



Ritroveremo cosi la pioggia su gran parte del Paese, ecco il quadro barico previsto da tutti i modelli nella notte tra lunedì 2 martedì 3 marzo :

Molto più difficile al momento capire se questo passaggio perturbato potrà essere bissato tra giovedì 5 e venerdì 6, come sostiene il modello americano, mentre gli altri risultano dubbioso e ritengono marginale l'azione di questo vortice. Qui vi proponiamo un confronto tra la versione votata al maltempo del modello americano (media degli scenari) e quella molto più guardinga e meno incisiva disegnata dal modello UKMO:

Proviamo comunque a delineare il quadro riassuntivo del tempo previsto tra lunedì 2 e domenica 8 marzo:

lunedì 2 marzo: maltempo al nord-ovest, Sardegna e sulle centrali tirreniche, in rapida estensione a nord-est e resto del centro con piogge, rovesci e nevicate sulle Alpi dalle quote medio-alte. Peggiora anche al sud entro sera. Temperature in calo nei valori massimi.



martedì 3 marzo: migliora al nord-ovest, ancora maltempo al mattino sul nord-est, ma migliora, schiarite anche in Sardegna, nubi, piogge e rovesci sul resto del Paese.



mercoledì 4 marzo: ultimi rovesci al sud, tendenza a miglioramento, schiarite altrove, temperature minime in calo, massime in aumento.



giovedì 5 marzo: (attendibilità medio-bassa) probabile nuova fase perturbata a partire dal nord-ovest, in estensione al resto del Paese nella notte su venerdì. Al nord possibili nevicate a quote molto basse. Temperature in calo.



venerdì 6 marzo: instabile al centro e al sud con rovesci sparsi, migliora al nord.



sabato 7 marzo-domenica 8 marzo (attendibilità bassa): possibile nuovo moderato passaggio piovoso da nord-ovest verso sud-est.