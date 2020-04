Il TEMPO della settimana 13-19 aprile

Poche concessioni per l'instabilità, il freddo e soprattutto le piogge anche nel corso della prossima settimana sul nostro Paese. Possiamo riassumere cosi il periodo che ci attende prima della terza decade del mese, durante la quale il modello americano scommette sul ritorno delle precipitazioni, mentre quello europeo sembra non volerne sapere.



Non mancherà comunque occasione per approfondire il tempo del lungo termine, vediamo invece cosa ci aspetta a breve. Dopo una Pasqua soleggiata, salvo qualche sporadico rovescio sui monti nel pomeriggio, ci aspettano le seguenti condizioni:



PASQUETTA: nuvolaglia stratiforme su nord-ovest, Sardegna, versante tirrenico, locali piogge sull'isola, solo velature altrove con prevalenza di sole. Temperature in lieve calo ma sempre miti.



MARTEDI 14: il giorno peggiore della settimana con nubi e piogge al centro, specie sui versanti tirrenici, solo un po' di nuvolaglia al nord, variabilità al sud con brevi piogge entro sera possibili su Molise e Campania. Temperature in lieve calo.



MERCOLEDI 15: un po' di aria fredda da est in sfondamento soprattutto in Adriatico ma associata ad una fenomenologia scarsa o assente; nuvolaglia al nord-ovest e poi sul medio Adriatico, per il resto soleggiato, salvo nubi residue al sud. Calo ulteriore delle temperature, specie sui versanti orientali.



GIOVEDI 16: bel tempo ovunque, fresco al mattino, mite il pomeriggio.



VENERDI 17 e SABATO 18: bello ovunque e decisamente mite, persino caldo nel pomeriggio per la stagione.



DOMENICA 19: per il modello americano tempo in graduale peggioramento sui versanti occidentali associato a qualche pioggia su Sardegna, nord-ovest, alto e medio Tirreno, per il modello europeo ancora bel tempo. Una divergenza previsionale piuttosto netta che, considerata la distanza temporale, avrà tempo di essere accomodata.