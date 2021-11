Il tempo della seconda settimana di novembre: FREDDO, MITE o PIOVOSO?

Prima di addentrarci nella nostra analisi, facciamo un'importante premessa: si tratta di mappe a lungo termine frutto di miliardi di calcoli. L'attendibilità è bassa, ma ha comunque una valenza scientifica.

Come si comporterà la seconda settimana di novembre, dal giorno 8 al 14? Dal punto di vista termico sembra molto difficile che il clima possa essere freddo. La prima mappa mostra gli scostamenti dalla norma delle temperature a scala europea (e non solo) che potrebbero aversi nel periodo suddetto:

Sull'Italia si nota un'anomalia termica positiva compresa tra un grado ed un grado e mezzo. Notiamo che praticamente tutta l'Europa potrebbe essere avvolta da temperature più alte del normale. Anomalie al ribasso saranno invece presenti sull'Africa nord-occidentale ed in prossimità del Mar Nero.

Come andranno le cose invece dal punto di vista pluviometrico?

Si nota un lieve surplus di pioggia in prossimità delle due Isole Maggiori. Sul resto d'Italia avremo piogge nel complesso normali per il periodo, così come su gran parte del nostro Continente.

