Il tempo della prossima settimana, arrivano i primi 30°C di stagione?

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE. Una circolazione depressionaria tiene impegnato lo stivale italiano, dove il cielo negli ultimi tre giorni si è presentato per lo più nuvoloso e le precipitazioni sono risultate frequenti al centro e al nord. Tra domenica e lunedì questo vortice ciclonico perderà di importanza, lasciando in eredità una circolazione residua di venti nord-orientali che condizioneranno soprattutto il tempo atmosferico delle regioni eridionali, dove troveremo ancora annuvolamenti consistenti e rischio di temporali nelle zone interne. Ecco la probabilità della pioggia calcolata dal modello americano GFS per domenica 8 maggio:

Con l’arrivo della prossima settimana l’anticiclone sull’Europa meridionale è previsto in graduale rinforzo. Le prime regioni d'Europa ad essere conquistate includeranno la penisola Iberica, la Francia, il centro Europa e le regioni del nord Italia. Le correnti nord-orientali rinnoveranno ancora l’instabilità lungo la dorsale alpina ed appenninica meridionale almeno fino a mercoledì 11. Nel complesso questi fenomeni di instabilità saranno sempre più circoscritti alle località interne durante le sole ore pomeridiane. Lungo le coste e sulle pianure prevalenza di sole con temperature in aumento. Analisi in quota del modello americano riferita a martedì 10:

TEMPERATURE, COME SI COMPORTERANNO?

Il rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali preventivato dai modelli per i prossimi giorni, segnerà il passo per un importante avanzamento della stagione primaverile sull'Europa. Il rialzo della corrente a getto confinerà l'azione delle perturbazioni atlantiche soltanto a latitudine molto elevata, mentre le masse d'aria più calde di origine subtropicale conquisteranno le latitudini meridionali d'Europa, raggiungendo anche il nostro Paese. Va da sè che le temperature, complice anche l'elevato irraggiamento solare tipico di maggio, segneranno un deciso rialzo con valori pronti a raggiungere i 28/30°c già a partire da mercoledì 11 maggio. I picchi più elevati, come è tipico del periodo tardo primaverile, verranno raggiunti nelle zone pianeggianti lontane dal mare, quindi l'entroterra del centro Italia e la Pianura Padana. Ecco una stima delle TEMPERATURE MASSIME previste dal modello americano per giovedì 12:

Questa fase anticiclonica ci accompagnerà per diversi giorni. Non si tratta quindi di una figura in grado di essere riassorbita in tempi brevi dalla circolazione atmosferica. Il tempo sull'Europa strizza un occhiolino verso l'estate. Un cedimento anticiclonico preventivato dal modello americano a partire da mercoledì 18 maggio in avanti, potrebbe avvenire soltanto attraverso impulsi d'aria instabile in discesa da nord. Media Ensemble del modello americano riferita proprio a mercoledì 18:

CONCLUSIONI. Il periodo che ci apprestiamo a vivere sarà scandito da un netto cambio di circolazione che vedrà la chiusura del canale instabile basso mediterraneo che ci ha interessati nell'ultimo mese. La circolazione atmosferica su ampia scala europea muove i suoi primi passi verso l'estate e le temperature nel prossimo futuro subiranno un deciso contraccolpo verso l'alto. Di pari passo anche le precipitazioni saranno più contenute ed essenzialmente limitate alle località interne nella prima metà della prossima settimana.