Il tempo della metà di GENNAIO: tornerà il VERO INVERNO?

Il prestigioso centro di calcolo ECMWF ha emesso queste mappe per la metà di gennaio. Il periodo interessato va dal 10 al 16 gennaio.

La prima mappa mostra le ANOMALIE TERMICHE che avremo in Europa nel periodo suddetto:

In Italia le temperature dovrebbero presentarsi al di sotto della media di circa 1°, specie al centro, parte del meridione e sull'Emilia Romagna. Sostanzialmente in media le temperature sul resto d'Italia. A scala europea si apprezza un vistoso sopramedia in sede scandinava, mentre sul resto d'Europa i valori termici dovrebbero mantenersi in linea con le medie del periodo.

La seconda mappa mostra invece le anomalie PRECIPITATIVE in Europa, sempre nel periodo suddetto:

A scala italica si nota un sopramedia precipitativo sulle estreme regioni meridionali e il medio-basso Adriatico. Sul resto d'Italia precipitazioni inferiori alla norma in seno ad un periodo di correnti prevalentemente settentrionali.

