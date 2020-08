Il tempo del prossimo fine settimana in Italia

Il rinforzo di una figura di alta pressione, appare ormai una realtà consolidata nel panorama atmosferico europeo relativamente a questa prima metà di agosto, le condizioni atmosferiche infatti sono previste in miglioramento su un'ampia fetta del nostro Paese e questa volta saranno proprio le regionin settentrionali, in virtù della loro vicinanza al cuore caldo dell'alta pressione, a sperimentare le condizioni atmosferiche più soleggiate. Dunque un profilo generale delle temperature votato ad un rialzo ma anche i temporali sulle regioni del Mezzogiorno che nelle zone interne insisteranno almeno fino alla giornata di sabato 8 agosto. Ecco l'analisi in quota calcolata dal modello europeo , in cui possiamo distinguere chiaramente il vasto anticiclone che nel frattempo avrà abbracciato (quasi) l'intera Europa, mentre quel che rimane della vecchia depressione oceanica che ha portato tanto scompiglio sull'Italia negli ultimi giorni, esaurisce le sue ultime forze sul Mezzogiorno e la penisola ellenica: