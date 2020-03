Il tempo dei prossimi giorni: quando durerà l'anticiclone?

L'anticiclone è tornato gradualmente a conquistare l'area del Mediterraneo, accompagnato da un sensibile rialzo delle temperature che si è fatto sentire soprattutto sulle regioni più occidentali. Questa figura anticiclonica si espande dall'oceano Atlantico, traendo linfa vitale dalla presenza di una corrente a getto ancora molto forte, frutto di un vortice polare altrettanto intenso. Si tratta di una situazione che abbiamo visto numerose volte durante questo inverno e che sta continuando, seppur a fasi alterne, a riproporsi anche in questa prima parte di primavera. Almeno fino a venerdì, il tempo in Italia sarà stabile, con un picco di mitezza soprattutto alle quote superiori nella giornata di domani, giovedì 12 marzo. Ecco la previsione del modello americano GFS riferita proprio a domani, con l'anticiclone che colloca il proprio cuore più caldo sul Mediterraneo centrale:

Lo sviluppo degli eventi riferito al medio termine, quindi entro il prossimo weekend, vedrà l'anticiclone avviarsi verso un graduale indebolimento, alcuni nuovi sistemi nuvolosi tenderanno ad avvicinarsi al Mediterraneo ma almeno in un primo momento sull'Italia non è previsto il transito di alcuna perturbazione realmente organizzata, anche se a partire dal prossimo fine settimana, il cielo su diverse regioni tenderà a sporcarsi di nuvolosità.