Il "super" anticiclone in arrivo

Appare ormai confermato il rinforzo di una circolazione di venti occidentali accompagnati da condizioni di tempo anticiclonico. Si allontanano dal nostro Paese gli scenari di freddo, mentre al contrario sembrano avvicinarsi i primi sussulti di una stagione primaverile che inizia a bussare alla porta del Mediterraneo occidentale. La corrente a getto polare subirà un rialzo nei prossimi giorni, con i primi tentativi di ricompattamento di un vortice polare rimasto smembrato fino a questo momento. La ricetta del tempo atmosferico nei prossimi giorni saranno quindi i venti occidentali, associati ad un rialzo della temperatura che si farà sentire in maniera decisa anche sul nostro Paese.

Almeno inizialmente non mancheranno dei disturbi nuvolosi al nord e lungo i versanti medio ed alto tirrenici. Alcune perturbazioni riusciranno infatti a spingersi verso il centro Europa, la parte meridionale di questi corpi nuvolosi arriveranno a lambire l'arco alpino, provocando delle precipitazioni sui rilievi di confine, qualche piovasco in previsione anche per Liguria e Toscana. Ecco la probabilità della pioggia calcolata dal modello americano per mercoledì 17 febbraio:

L'alta pressione potrebbe sferrare un colpo decisivo alla dipartita dell'inverno nell'ultima decade di febbraio. Tutti i modelli appaiono concordi nel prevedere lo sviluppo di un cosiddetto "omega - blocking", una struttura di alta pressione che potrebbe condizionare l'ultima parte di febbraio, portando con sè una situzione di tempo stabile con temperature in sensibile rialzo. Ecco come appare questo anticiclone dalla previsione del modello europeo riferita a martedì 23 febbraio:

La parte conclusiva di febbraio potrebbe di fatto segnare il passo con i primi tumulti di una stagione primaverile che sembra avere fretta di entrare. Non dimentichiamoci tuttavia che marzo e talvolta anche aprile, possono aprire le porte a scenari di maltempo invernale anche fuori tempo massimo.