Il SUPER ANTICICLONE ci lascerà presto! Vediamo in che modo...

Il super anticiclone sta arrivando e monopolizzerà il periodo di Capodanno con stabilità assoluta, nebbie sulle pianure, mitezza in quota e tanto inquinamento nelle nostre città. L'apice della figura stabilizzante verrà toccato proprio nella giornata di sabato 1 gennaio. Successivamente l'alta pressione uscirà fortunatamente dalla scena italiana ad opera di correnti più umide in arrivo dall'Atlantico.

Già domenica 2 gennaio, l'alta pressione avrà perso un po' del suo smalto specie sulle regioni centro-settentrionali della nostra Penisola:

La cupola stabile verrà progressivamente erosa da nord e la parte più forte si rifugerà sul Mediterraneo occidentale, in fase di ulteriore ritiro verso sud-ovest (freccia nera). Lentamente, la figura stabilizzante uscirà dallo scacchiere europeo ed italico. Ecco cosa si prevede infatti per martedi 4 gennaio:

Pressione rientrata su valori abbastanza normali in Italia, attorno ai 1015mb, così come i geopotenziali in quota che tenderanno ad un progressivo calo. Le prime precipitazioni potrebbero quindi interessare il nord e il centro, ma in un contesto ancora non freddo.

Quando caleranno le temperature? Forse nel giorno dell'Epifania, ma ne parleremo in un'altra sede.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/san-silvestro-tra-sole-primaverile-nebbia-e-nubi-basse/92643/