Il seguito della storia? Tornerà l'alta pressione sull'Italia...

Nonostante il sussulto che subirà all'inizio della settimana prossima, l'alta pressione non si darà per vinta. Spalleggiata da un nuovo rinforzo del getto sull'Europa settentrionale, la figura stabilizzante tornerà ad invadere l'Italia e il bacino del Mediterraneo con il suo campionario di stabilità e mitezza.

Notizie quindi non buone per chi sperava nel riscatto invernale a febbraio, ma soprattutto per chi si auspicava la fine della siccità su alcune regioni italiane.

Come sempre in questi casi, il modello americano ed europeo vanno a braccetto e confermano a pieno titolo quanto detto poco sopra, facendo assumere alla previsione carattere di notevole valenza.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata oggi dal modello americano per venerdi 18 febbraio:

C'è poco da dire o commentare; osservate il rinforzo del getto sull'Europa settentrionale ed il conseguente allungo altopressorio verso il Mediterraneo e l'Italia.

Anche il modello europeo e per il medesimo giorno è dello stesso avviso:

Le condizioni meteo, quando sull'Italia è presente una situazione siffatta, ormai le conosciamo bene: completa assenza di fenomeni e di ventilazione, mitezza in quota, inquinamento e rischio di nebbie sulle pianure. Questa situazione potrebbe andare avanti fino al termine di febbraio, ma è auspicabile che non sia così. Vedremo...

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/Week-end/4/fine-settimana-pi-freddo-ed-a-tratti-instabile/93055/