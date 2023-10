Il ruggito dell'autunno: tutta la pioggia prevista fino al 25 ottobre

Nubi, piogge e temporali torneranno ben presto a essere protagonisti sulla nostra penisola. Dopo una prima metà di ottobre davvero da dimenticare e di chiaro stampo estivo, la stagione autunnale finora non si è minimamente manifestata, se non per un veloce episodio fresco a ridosso dell'equinozio d'autunno. La natura e le nostre montagne ne stanno pesantemente pagando le conseguenze. Addirittura, segnaliamo che nel Sud Italia molti alberi da frutto stanno nuovamente fiorendo, come se ci trovassimo in primavera. Questo per far capire come le temperature estremamente elevate stanno mandando in confusione anche la natura stessa.

Ma fortunatamente, questo periodo anticiclonico ed estremamente caldo sta per giungere al termine, grazie al ritorno delle perturbazioni atlantiche ricche di pioggia e aria via via sempre più fresca. Queste perturbazioni diverranno protagoniste della scena europea nel corso della prossima settimana e pare proprio che possano raggiungere con facilità anche la nostra penisola.

Le prime deboli perturbazioni arriveranno all'inizio della settimana, ma il maltempo entrerà nel vivo a partire dal 20 ottobre, quando un affondo molto fresco dall'Atlantico settentrionale raggiungerà le coste nordafricane e la penisola iberica, dando vita a una risalita di aria molto umida e calda verso l'Italia. Questo andrà a generare piogge persistenti e anche forti su buona parte del Centro, del Nord e del Medio Alto Tirreno in generale. Il Sud Italia sarà un po' ai margini delle piogge più corpose, stando agli ultimi aggiornamenti, poiché dovrà fare i conti con i fronti caldi che faranno impennare le temperature, seguiti da qualche veloce temporale.

Le mappe delle precipitazioni previste per i prossimi 10 giorni sulla nostra penisola sono davvero notevoli. Il modello americano GFS ci mostra accumuli di pioggia molto sostanziosi, soprattutto al Nord e sull'Alto Tirreno, con punte di pioggia superiori a 150 o 200 mm.

Molto simile è il collega europeo ECMWF, che propone accumuli di pioggia decisamente notevoli sul Centro e il Nord Italia, con punte di oltre 200 mm nelle aree evidenziate in viola. Gli accumuli di pioggia sono meno sostanziosi per il Sud, ma ciò non toglie che avremo a che fare con instabilità sparsa e localmente anche qualche forte temporale.

Insomma, l'autunno è pronto ad entrare in scena e lo farà con piogge decisamente importanti e di chiaro stampo autunnale, come solitamente negli anni scorsi eravamo abituati a vedere. Inoltre, tutte queste precipitazioni si tradurranno in nevicate abbondanti per l'alta montagna, principalmente sull'arco alpino.