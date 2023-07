Il RUGGITO dei TEMPORALI: quali aree saranno colpite tra venerdi e sabato?

Siamo in attesa della coda di una perturbazione diretta con la parte più intensa verso l'Europa centrale. Le regioni settentrionali saranno solo lambite, quanto basta però per costruire temporali anche di forte intensità tra venerdi e sabato, accompagnati da grandine e colpi di vento. A seguire avremo anche un calo delle temperature che sarà comunque molto modesto al centro e al meridione.

La prima mappa mostra la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia nell'arco della giornata di venerdi 21 luglio:

Al mattino la situazione sarà tranquilla. Tra il pomeriggio e la sera forti temporali interesseranno la Lombardia e il nord-est, specie le aree poste a nord del Po. Come anticipato, si tratterà di fenomeni anche di forte intensità. Qualche temporale non si esclude anche in Piemonte, specie sulla parte settentrionale, mentre sulla Liguria i fenomeni saranno assenti, a parte forse un veloce temporale a ponente nel pomeriggio. Nubi in aumento anche nelle zone interne del centro, ma con scarsi risultati (forse qualche isolato piovasco nel pomeriggio), per il resto ancora sole e caldo.

Passiamo ora ai temporali previsti per sabato 22 luglio:

Temporali a macchia di leopardo al nord, specie al nord-est, ma probabili ovunque con fenomeni localmente forti e più probabili tra pomeriggio e sera. Qualche temporale potrebbe raggiungere le Marche in serata, per il resto tempo stabile e soleggiato. Ancora caldo al sud, qualche grado in meno al centro e calo termico piu dignitoso al nord, specie nelle aree raggiunte dai fenomeni.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località