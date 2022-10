Il ritorno dell'anticiclone africano, ecco anomalie e temperature previste

Di ora in ora aumentano vertiginosamente le possibilità del ritorno dell'anticiclone africano, portatore di tempo stabile e tardo primaverile. Il suo arrivo sembra davvero cosa fatta tra il week-end e metà della prossima settimana, come già anticipato in questo articolo.

Stabilità e mitezza saranno protagonisti su gran parte d'Italia almeno dal 15 al 20 ottobre: in questi giorni potremmo vivere una seconda ottobrata dopo quella di inizio mese, rivelandosi addirittura più intensa. Per alcune località, come quelle della Sardegna o della Val Padana orientale, potremmo parlare di clima quasi estivo!

La cupola anticiclonica sub-tropicale sarà "semplicemente" una risposta fisiologica all'approfondimento di una depressione nell'Atlantico orientale. L'anticiclone sovrasterà gran parte del Paese, dove porterà un netto aumento termico.

Dalla mappa delle anomalie, infatti, possiamo notare fino a 4-5°C oltre le medie su buona parte del Paese. Le temperature più elevate riguarderanno il Mediterraneo occidentale dove si temono fino a 10-12°C oltre le medie.

Tutto questo come si tradurrà al suolo? Le temperature saliranno fino a 25-26°C su gran parte del Paese, soprattutto nelle aree interne e lontane dalle brezze. Non escludiamo picchi di 27-28°C in Sardegna, Emilia Romagna, zone interne della Puglia, Molise e Campania. Eloquenti le temperature massime previste lunedì 17 ottobre: