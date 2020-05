Il rischio di NUBIFRAGI di venerdÃ¬ 15 al nord: (le mappe)

La curvatura ciclonica delle correnti più marcata, il richiamo di correnti molto umide e miti (convergenza al suolo) a ridosso della fascia montana e pedemontana del nord-ovest, la tendenza temporalesca tipica della stagione, l'effetto stau contro i rilievi: sono tutti ingredienti "trappola" che potrebbero fornire l'energia per scatenare violenti nubifragi tra alto Piemonte ed alta Lombardia tra la serata di giovedì e l'alba di venerdì, con accumuli anche superiori ai 130mm di pioggia in poche ore.



Ecco la prima mappa, la genesi iniziale del nucleo perturbato, previsto per la serata di giovedì tra Milanese e Novarese, basso Piemonte, nel contempo altri forti rovesci colpiranno la fascia pedemontana veneta:

Nella serata di giovedì 14 ecco il nucleo insistere ancora tra est Piemonte ed ovest lombardo, come mostra questa seconda mappa del modello europeo, si nota il coinvolgimento diretto di tutta l'Ossola, del Novarese, del Varesotto e dell'ovest Milnaese, con un'appendice anche nel Torinese e nel Cuneese:

La mappa più delicata è però quella della notte e delle prime ore di venerdì 15, dove si notano gli accumuli più generosi e anche un po' preoccupanti, tra il Biellese orientale, l'alto Novarese, il Verbano e l'alto Varesotto:

Rovesci rilevanti sono attesi anche su tutte le vallate lombarde, trentine e del Veronese (Lessinia) cosi come sul Torinese, per il resto i fenomeni risulteranno più modesti. Seguite tutti i nostri aggiornamenti!