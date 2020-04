Il quadro termico in Europa: la MITEZZA avanza prepotente da sud (e da ovest)

Gli ultimi scampoli di un inverno che non è mai completamente entrato in scena sul nostro Continente, si manifestano ancora lassù, nel grande nord, estendendosi come di consueto anche più ad est.

La mappa mostra le temperature minime della scorsa notte che sono state registrate in Europa e sulla vicina Russia (si consiglia di ingrandine l'immagine per poter avere un migliore riscontro visivo)

Notiamo tre zone d'influenza. Partendo da nord, notiamo valori ancora sottozero sulla Scandinavia, l'Europa nord orientale e la vicina Russia dove si toccano punte al ribasso fino a -11°.

Abbiamo poi una fascia intermedia che comprende buona parte dell'Europa centrale dove si notano valori piuttosto miti, specie tra le Isole Britanniche e la Francia.

Una MITEZZA ESASPERATA è presente invece sui Paesi dell'Europa meridionale e sul Mediterraneo con valori a 2 cifre ed in alcuni casi superiori a 14-15°.

