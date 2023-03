IL PROBLEMA: i cicloni coinvolgono solo il nord Europa, così difficilmente potrà piovere in Italia

Ecco il problema: lo vedete chiaramente in questa mappa, il flusso perturbato atlantico corre troppo a nord per raggiungere le latitudini mediterranee; quella famiglia di cicloni che vedete attestarsi tra l'Atlantico, il Regno Unito e l'est europeo, fino a 30 anni fa era posizionata molto più a sud e in Italia pioveva, tanto che le perturbazioni in transito venivano NUMERATE.



Oggi se ne passa una seria in tutta una stagione si grida al miracolo, lo abbiamo già scritto, lo ribadiamo. Il tutto è ascrivibile al rialzo della cella di Hadley verso nord, in pratica le fasce climatiche si stanno spostando.

Così si capisce anche perchè se non interviene uno scambio meridiano di calore nord-sud, cioè un'irruzione fredda che ci raggiunga e generi contrasti, di pioggia o neve sull'Italia ne arrivi ormai pochissima.

Eccezion fatta per la goccia fredda in transito in questi giorni, figlia peraltro di una di quelle saccature che proprio non ce la fanno più a raggiungere l'Italia senza sfaldarsi, la fine del mese di marzo ci porterà proprio a toccare questa realtà zonale inconcludente: un flusso di correnti da ovest molto rapido che non riesce a produrre quasi nulla in termini di precipitazioni:

E il rischio (inquietante) anche se non ancora non una certezza, che alla fine del mese, invece della pioggia, si inserisca l'anticiclone subtropicale con la primavera che diventa quasi un'estate anticipata:

E non ci sono speranze? Si, per il momento ci sono, le carte non vanno tutte verso la tesi anticiclonica per fortuna, certo la statistica non conforta, la presenza dell'anticiclone ormai è sempre più ridondante, ma eccovi una delle opzioni perturbate, per il momento fortemente minoritarie e comunque sia dipendenti da un'azione nord-sud, con depressioni sul nord e maltempo generalizzato per il 29-30 marzo.

RIASSUMENDO

Andiamo sempre male sul fronte della pioggia, manca una vera svolta che possa imprimere alla primavera un volto dinamico e foriero di precipitazioni abbondanti che rimettano a posto i bilanci pluviometrici. Fino alla fine del mese le possibilità di un'ondata di maltempo restano basse.