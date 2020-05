Il ponte festivo del 2 giugno: ecco chi rischierà il TEMPORALE

Il ponte festivo del 2 giugno darà il via ufficialmente all'estate meteorologica. Quest'anno non avremo l'alta pressione africana ad infarcire di caldo e afa la nostra Penisola, bensì un flusso relativamente fresco proveniente da est che oltre a calmare l'euforia dei termometri, determinerà la nascita di qualche rovescio o temporale segnatamente nel pomeriggio ed in prossimità dei rilievi.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di lunedi 1 giugno secondo il modello americano:

L'arco alpino e l'Appennino centro-settentrionale saranno a rischio temporali durante il pomeriggio. I fenomeni potrebbero parzialmente sconfinare verso le pianure adiacenti e le coste sottostanti, ma si tratterà di sconfinamenti localizzati. A rischio temporali anche le zone interne dell'Abruzzo, il basso Lazio, la Campania e la Calabria Tirrenica...qui con sconfinamenti anche lungo le coste occidentali.

Su tutte le altre regioni avremo tempo abbastanza buono e con basso rischio di temporali.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di martedi 2 giugno, sempre secondo il modello americano:

Ritroviamo i temporali pomeridiani sulle Alpi e l'Appennino settentrionale. Temporali anche tra la Sicilia, la Campania e la Calabria più frequenti di notte e al mattino in mare aperto, nel pomeriggio nei settori interni.

Altrove prevarrà il bel tempo o avremo nubi di poco conto. Quadro termico sempre gradevole, un po' fresco sotto eventuali temporali.

