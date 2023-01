Il ponte dell'Epifania, chi rischierà la PIOGGIA?

Il tempo del ponte dell'Epifania vedrà il permanere di una blanda zona di alta pressione sull'Italia, ma insidiata da correnti umide di matrice atlantica...il tutto in attesa di un peggioramento che raggiungerà il settore di nord-ovest nella giornata di domenica 8 gennaio.

Facciamo però parlare le mappe. La prima mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 6 gennaio.

Le aree deputate ad avere qualche piovasco, secondo le mappe odierne, saranno la Liguria, il Lazio, la Corsica occidentale, il nord della Sardegna e la Calabria meridionale. Qualche pioviggine non si esclude anche sulla bassa pianura padana, per il resto il tempo si prevede asciutto e molto mite.

Nel corso della giornata di sabato 7 gennaio, l'alta pressione inizierà a cedere e le aree interessate da piovaschi aumenteranno di numero. Ecco la mappa:

Piovaschi alternati a pause asciutte saranno possibili su Liguria, alta Toscana, Sardegna, Campania e Calabria Tirrenica. Qualche piovasco non si esclude anche tra Umbria e Marche, unitamente a pioviggini in Valpadana. Per il resto tempo asciutto e mite.

Infine, domenica 8 gennaio busserà alla porta italica una perturbazione:

Darà rovesci al nord-ovest con neve solo in quota. Qualche rovescio anche sull'ovest della Sardegna, la Calabria tirrenica ed il Friuli, per il resto tempo asciutto, ma con molta nuvolosità lungo il Tirreno associata ad occasionali pioviggini. Temperature sempre miti.

