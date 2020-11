Il più grande Iceberg del mondo rischia di impattare la Georgia del Sud, possibile catastrofe ambientale

L`iceberg più grande del mondo, noto con la denominazione A68a, si sta dirigendo pericolosamente verso la Sud Georgia, arcipelago situato nell'Oceano Atlantico meridionale, appartenente al territorio britannico.

Il gigante di ghiaccio che si è staccato dall`Antartide ha buone probabilità di collidere con l'isola, minacciando la fauna e gli ecosistemi locali, in particolare la popolazione di pinguini e foche.

Questo perché le rotte di caccia degli animali potrebbero essere bloccate dall`enorme massa di ghiaccio con conseguenze drammatiche per i piccoli cuccioli. Inoltre tutte le creature che vivono sul fondo del mare nell`area potrebbero essere letteralmente investite dall`iceberg che si stima possa restare intrappolato nell'area per circa 10 anni.

A68a si è staccato dall`Antartide a metà del 2017, ha l`aspetto di una grande mano con un dito puntato ed è grande 4.200 chilometri quadrati ma si inabissa nel mare soltanto per 200 metri, caratteristica che gli permetterebbe di arrivare fino alle coste della South Georgia.



Il professore Geraint Tarling del British Antarctic Survey (BAS), ai microfoni della BBC, ha manifestato la sua preoccupazione dichiarando che il grande iceberg rappresenta un serio pericolo non solo per l'ecosistema della Georgia del Sud ma anche per la sua economia.

Sebbene le immagini satellitari suggeriscano che l'A68a si trovi su un percorso diretto proprio alla Georgia del Sud, c'è però ancora la possibilità che l'iceberg possa virare in un'altra direzione. "Tutto è possibile", ha affermato il dottor Peter Fretwell, specialista in mappe e telerilevamento BAS.

"Se gira intorno alla Georgia del Sud e si dirige verso nord, dovrebbe iniziare a rompersi. Entrerà molto rapidamente in acque più calde e soprattutto l'azione delle onde inizierà a distruggerlo. Ma è molto difficile dire con precisione cosa accadrà", ha dichiarato l'esperto alla BBC News.