Il MOSTRO ANTICICLONICO della settimana prossima, quanto potrà durare?

Il grosso "macigno pressorio" che ci interesserà la settimana prossima risulta ormai praticamente certo, in quanto viene confermato da tutti i modelli con un metodismo quasi maniacale.

Noi non possiamo che farvelo vedere nella sua fase di massimo sviluppo, che interverrà sull'Italia tra martedi 8 e mercoledi 9 febbraio:

Davanti ad una carta del genere, i commenti rischiano di essere davvero superflui.

Per l'ennesima volta durante questo inverno, un ingombrante anticiclone metterà a sedere qualunque tipo di fenomeno sul nostro Paese, compreso il vento, garantendo solo aria stagnante e tanto smog nelle nostre città. Una parvenza invernale verrà data solo da eventuali banchi di nebbia che potrebbero aleggiare sulle pianure di notte e al primo mattino.

Sui colli e sui monti sarà invece primavera, con il già esiguo manto nevoso che fonderà in fretta, aggravando i problemi di siccità e carenza di neve sulle regioni settentrionali.

Una gran brutta situazione che potrebbe risolversi in parte sul finire della settimana prossima. Vi mostriamo una mappa estrapolata dal modello americano valida per venerdi 11 febbraio:

Notiamo lo sgonfiamento solo parziale dell'alta pressione e la presenza di un fronte freddo sulle Isole Britanniche. Alcune elaborazioni lo danno in discesa verso l'Italia, anche se l'alta pressione ad ovest (nuova di zecca) proverà in tutti i modi a deviare la perturbazione verso est facendo ripartire il processo da zero.

Insomma, l'inverno sta al momento agonizzando; vedremo se troverà la forza di rialzare la testa, magari in zona Cesarini...

