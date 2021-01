Il meteo della settimana: ultima NEVE al sud, poi miti correnti atlantiche sull'Italia

L'ultimo impulso freddo sta entrando in queste ore sulla nostra Penisola. Nella giornata di domani, lunedi 18 gennaio, si attarderà sulle regioni del medio-basso Adriatico e al meridione con rovesci anche nevosi sopra i 500-600 metri. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata in parola:

Lungo il versante adriatico e sul meridione peninsulare sono attesi rovesci anche nevosi sopra i 400-600 metri segnatamente al mattino. Neve anche in Calabria sopra i 600 metri e sulla Sicilia settentrionale sopra gli 800 metri. Su tutte le altre regioni bel tempo, ma freddo stante la presenza di venti settentrionali.

Sarà questo l'ultimo atto della breve fase fredda che ha interessato l'Italia in questi giorni. Da martedi 19 gennaio cambierà tutto: se ne andranno le fredde correnti settentrionali per lasciare spazio ad aria più mite ed umida da occidente. In una prima fase, la suddetta aria mite potrebbe sovrapporsi al freddo ancora presente sulle pianure del nord concedendo qualche fiocco di neve sulle alte pianure. A seguire sarà invece mitezza per tutti.

La prima mappa mostra la situazione sinottica prevista per le ore centrali di giovedi 21 gennaio:

Ecco il tambureggiante ingresso delle correnti occidentali sull'Italia con diversi sistemi frontali che daranno effetti soprattutto al nord e lungo i litorali tirrenici. Al meridione e al centro l'aumento termico sarà repentino ed avremo un altrettanto repentino rialzo della quota neve.

Sulle zone del nord, l'aria fredda potrebbe in un primo tempo ristagnare alle quote inferiori segnatamente tra la fascia prealpina, l'alta pianura piemontese e parte di quella Lombarda. Ecco le temperature a 1500 metri previste per la mattinata di giovedi 21 gennaio:

Nelle aree sopracitate, dove le temperature resteranno sottozero alla medesima quota, non si escludono episodi nevosi fino al piano. Sul resto del settentrione sarà invece pioggia stante l'abbraccio di correnti merdionali miti che eroderanno il cuscino freddo a partire dai settori più meridionali.

Da venerdi 22 gennaio invece l'aria mite atlantica invaderà anche le aree più settentrionali del nord e solo le Alpi potrebbero avere ulteriori nevicate.

