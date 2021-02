Il METEO della settimana prossima: il FREDDO si allontanerà dall'Italia, tuttavia...

La breve ondata di freddo che sta interessando la nostra Penisola, mollerà la presa a partire dalla giornata di lunedi 15 febbraio, anche se per avere un completo ricambio d'aria saranno necessari un paio di giorni.

Ricordiamoci che il freddo è come la colla, resta intrappolato nei bassi strati e non può essere scalzato immediatamente dall'aria mite in arrivo.

Le ultime precipitazioni nevose a quote molto basse saranno ancora presenti nella mattinata di lunedi 15 febbraio tra la Sicilia e l'estremo sud, ma si tratterà del canto del cigno di questa breve parentesi gelida sullo Stivale.

L'aria mite atlantica avrà fretta di incalzare da ovest ed entro metà settimana avrà messo le cose "a posto" dal punto di vista termico su tutto lo Stivale. Ecco il quadro sinottico previsto per le ore centrali di mercoledi 17 febbraio:

In sostanza, si tornerà "a bomba", ovvero con una situazione molto simile alla settimana scorsa: correnti miti atlantiche sull'Europa centrale che spingeranno il freddo lontano da noi, verso est.

La perturbazione che vedete in Atlantico dovrebbe interessarci tra giovedi 18 e venerdi 19 febbraio. Ecco la mappa sinottica valida per la serata di giovedi 18:

Le temperature sia al suolo che in quota saranno già aumentate sull'Italia. Di conseguenza non sono previste nevicate a bassa quota, ma solo sulle Alpi e sugli Appennini a quote di media montagna. Si attiveranno invece delle piogge in spostamento da ovest verso est.

Infine, nel prossimo fine settimana, i modelli instono da giorni sull'esplosione di un vasto anticiclone mite che porterà un anticipo di primavera non solo in Italia, ma su buona parte dell'Europa centro-occidentale:

L'inverno chiuderà i battenti in questo modo? E' presto per dirlo; continuate a seguire tutti i nostri aggiornamenti...

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località