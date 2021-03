Il METEO della settimana: conferme di FREDDO e NEVE su alcune regioni

In questi ultimi giorni abbiamo fatto cenno a due tipi di correnti che ci interesseranno durante la prossima settimana. La prima parte sarà comandata da correnti settentrionali progressivamente più fredde che daranno luogo a fenomeni abbastanza sporadici su parte del centro, al meridione e le Isole.

Durante la seconda parte della settimana, indicativamente a partire da giovedi 18 marzo, le correnti subiranno una spiccata rotazione ad est con l'aria fredda che sarà prelevata addirittura dall'est europeo.

Durante questa seconda fase, il Mediterraneo potrebbe rispondere con la creazione di depressioni e maltempo che agirebbero soprattutto al centro-nord, con nevicate a quote alquanto basse per la stagione.

Andiamo però con ordine. La "retroguardia" del fronte freddo che agirà oggi sull'Italia interesserà lunedi 15 marzo le regioni adriatiche e il meridione specie al mattino:

La neve si farà vedere sopra gli 800-900 metri tra Abruzzo, Molise e Puglia Garganica, 1000-1200 metri tra la Calabria e la Sicilia. Piovaschi anche sulla Sardegna, mentre altrove il tempo sarà buono a parte i settori alpini di confine che avranno nevicate.

Tra martedi 16 e mercoledi 17 marzo le correnti da nord si faranno sempre più fredde, ma i fenomeni saranno complessivamente scarsi e limitati al meridione e alle Isole. Ecco le temperature a 1500 metri previste per le ore centrali di mercoledi 17 marzo:

A parte alcune aree della Sicilia meridionale e della Sardegna, tutta l'Italia avrà temperature a 1500 metri inferiori allo zero, con punte di -4/-5° al nord-est. Si tratta di valori notevoli per la terza decade di marzo!

Le cose inizieranno a cambiare a partire da giovedi 18 marzo, anche se il grado di incertezza tende ad aumentare non poco.

Questa mattina il modello europeo ci va pesante, ponendo una depressione tra la Costa Azzurra e la Corsica, foriera di maltempo soprattutto al centro e al nord. Questa è la sommatoria delle precipitazioni secondo il modello europeo valida per giovedi 18 marzo:

Quota neve tra i 300 e i 600 metri al nord e sul Tirreno, 800-1000 metri sulle Isole. Si tratta ovviamente di stime approssimative e da non prendere come oro colato in quanto la situazione dopo mercoledi 17 resta incerta.

Il colpaccio, sempre secondo il modello europeo, potrebbe avvenire tra venerdi 19 e sabato 20 marzo:

Le prospettive sarebbero di tempo perturbato su quasi tutta l'Italia con nevicate che al nord e su parte del centro cadrebbero a quote alquanto basse per la stagione.

Al momento questa evoluzione presenta probabilità MEDIA, attorno al 45-50%, di conseguenza è d'uopo seguire i prossimi aggiornamenti in quanto nulla è ancora scritto . Sta di fatto che la prossima settimana, probabilmente, farà parlare di se...