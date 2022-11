Il mare sta invadendo le coste del Tirreno e dell'Adriatico, cosa succede? [VIDEO]

Il ciclone che sta prendendo vita in questi minuti sull'alto Tirreno sta già provocando i primi notevoli disagi legati sia alle piogge che ai venti tempestosi. Dopo aver colpito pesantemente la Sardegna nella notte, ora le forti raffiche di libeccio e scirocco stanno sferzando buona parte dello Stivale ed in particolare i settori costieri.

Oltre ai forti venti meridionali, le cui raffiche stanno sfiorando i 100 km/h, bisogna fare i conti anche con le mareggiate soprattutto sul lato tirrenico e l'alto Adriatico, i settori al momento più esposti alle fortissime raffiche di vento presenti.

Su diverse località costiere stiamo assistendo ad una insolita alta marea che sta letteralmente riversando l'acqua marina per le strade dei centri abitati costieri. Eloquente il video che arriva dal Lido Adriatico, a Ravenna:

Ma cosa sta succedendo? Ebbene è il risultato delle forti mareggiate (ricordiamo che le onde stanno superando i 3-4 metri di altezza) a cui si aggiungono altri due fattori che solitamente osserviamo negli uragani.

Ci riferiamo in particolare a:

- l'ampio "fetch" presente, cioè la vasta superficie marina su cui i venti di libeccio e scirocco stanno agendo indisturbati mantenendo costanti la propria direzione ed intensità. Questo fenomeno permette lo spostamento di grandi quantità superficiali d'acqua nella direzione in cui soffia il vento, ovvero verso le coste tirreniche e dell'alto Adriatico (in questo caso specifico).

- il forte calo della pressione che si sta compiendo in questi minuti. Una pressione dell'aria molto bassa implica un minor peso sul mare, ed ecco che quest'ultimo può innalzarsi di alcuni centimetri contribuendo all'innalzamento del livello del mare nei settori colpiti dalle mareggiate. Insomma una versione in miniatura dello "storm surge", ovvero l'onda di tempesta tipica degli uragani.