Il mar Mediterraneo raggiunge temperature tropicali

Le temperature sul mar Mediterraneo hanno raggiunto valori tropicali. Durante l’apice dell’ondata di caldo la scorsa settimana le boe marine collocate sul mar Ligure e lungo la fascia tirrenica hanno registrato valori superficiali dell’acqua di mare fino alla soglia dei 30°C.

Temperature così elevate sono state provocate dall’eccezionale ondata di calore che per settimane ha tenuto sotto scacco l’intera Europa, portando valori termici da capogiro. La feroce espansione dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo ha avuto ripercussioni anche sulla temperatura dell’acqua che si è portata fino a 4°C sopra la media del periodo. Neanche il 2003 era riuscito nell’impresa, infatti quell’anno le anomalie superficiali del mar Mediterraneo raggiunsero uno scarto di 3°C.

Durante il rovente luglio del 2022 abbiamo guadagnato un altro grado di anomalia in più, con una delle estati più calde della storia recente.