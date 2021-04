Il MALTEMPO tra lunedÃ¬ 12 e martedÃ¬ 13 aprile! Mappe e aggiornamenti!

La pioggia che entrerà in scena nel fine settimana su mezza Italia (segnatamente nord, Sardegna, Toscana, Marche, alto Lazio ed Umbria) potrebbe diventare copiosa soprattutto nella giornata di lunedì, quando anche il modello europeo si sbilancia a prevedere accumuli rilevanti soprattutto sull'alto Tirreno, il settore alpino, prealpino, la Liguria e in genere Lombardia e fascia pedemontana del Triveneto, le vallate alpine piemontesi e valdostane occidentali, come si evince dalle mappe seguenti, che fotografano gli accumuli tra le 06 e le 12, le 12 e le 18 e le 18 e le 24 di lunedì 12 aprile:

Il limite delle NEVICATE in questi casi di perturbazioni primaverili osserva il seguente andamento nelle Alpi: prima anche sotto i 1200m (nelle valli con sacche di aria fredda), poi in generale rialzo anche oltre i 1600m con l'avvezione di aria mite, poi in calo anche sotto i 1000m a fine episodio per l'ingresso di aria più fredda e al passaggio di nubi temporalesche:

L'approfondimento di un minimo depressionario sulla Liguria rallenterà la progressione del fronte ma, nel corso di martedì, secondo il modello europeo (ma non per il modello americano) i fenomeni tenderanno a localizzarsi sull'estremo nord-est, anche se qualche pioggia o rovescio residuo sarà ancora possibile su Liguria, Lombardia, Piemonte e versante tirrenico del centro sino a coinvolgere marginalmente anche la Campania.

Basterà questa pioggia a placare la sete del Po? Probabilmente no, ma è anche meglio così, nessuno credo voglia passare da una situazione siccitosa ad una alluvionale? C'è ancora tutto il tempo da qui a giugno per ricevere altre significative precipitazioni.