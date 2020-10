Il maltempo si sposta su nord-est e centro Italia, allerta nubifragi

Il maltempo sta finalmente mollando la presa sulle regioni nord-occidentali dopo oltre 24 ore di pioggia incessante. Nella notte la situazione è degenerata tra basso cuneese, genovese, savonese e alto Piemonte, soprattutto in val Roya dove i danni causati dalle esondazioni sono molto importanti. La dove sono caduti quasi 600 mm di pioggia in poco più di un giorno, un dato davvero impressionante.

Ora la situazione, per quel che riguarda le condizioni atmosferiche, è in graduale miglioramento su buona parte del nord-ovest, dove si stanno aprendo ampie schiarite soprattutto sul Piemonte: la pericolosa confluenza tra aria fresca atlantica e l'umido e caldo vento di scirocco si è rimessa in moto e si sta gradualmente spostando verso est. Ora le nubi cariche di pioggia stanno transitando sulle regioni nord-orientali e sul centro Italia.

METEO 3 OTTOBRE 2020 | Giornata fortemente instabile sul nord-est e regioni centrali, soprattutto tra bassa Toscana, Umbria e Lazio. Possibilità di forti temporali tra mattina e pomeriggio con accumuli di pioggia rilevanti (anche oltre 70/100 mm a ridosso dei rilievi appenninici). Piogge ben più corpose sull'arco alpino tra Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia: qui ci aspettiamo anche oltre 150-200 mm nella sola giornata odierna.

Peggioramento atteso anche su Emilia Romagna, Marche e Abruzzo ma in misura decisamente più ridotta rispetto al versante tirrenico e al Triveneto (grazie alla barriera appenninica che, in parte, blocca le correnti instabili).

Tra pomeriggio e sera il maltempo coinvolgerà anche la Campania, mentre il resto del sud si ritroverà sotto forti raffiche di scirocco (anche oltre 80 km/h) e cieli nuvolosi impregnati di sabbia.